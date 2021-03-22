Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı! Rabia Doğan'dan acı haber

İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu 07 HAM 27 plakalı motosikleti, dün gece otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, B.D. ise kaçtı.

6 BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olayından ardından kaçan B.D.'yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu.

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ



Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken boşanma aşamasındaki B.D.'nin silahlı saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rabia Doğan'ın yakınları, Alanya Belediyesi morgundan cenazenin alınması sırasında gözyaşlarını tutamadı.







KOCA YAKALANDI



Bu arada, olay sonrası kaçan B.D.'nin polisin çalışmasıyla bugün öğle saatlerinde Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde, saldırıda kullandığı tabancayla birlikte saklandığı evde yakalandığı belirtildi. B.D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara