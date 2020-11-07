Cezaevinden izinli çıktı, cüzdan çalarken yakalandı

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Ferman S., otobüs durağında beklediği sırada yanına gelip adres soran Zuhal Karaman'ın çantasından cüzdanını aldı. Ferman S., yürümeye başladı. Ancak hırsızlığı, motosikletli Yunus ekipleri fark etti. Yakalanacağını anlayan Ferman S., cüzdanı yere atıp, kaçmaya başladı. Polis, Ferman S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



CEP TELEFONU DA ÇALMIŞ



10 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Ferman S.’nin bir gün önce de Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’ndeki sağlık ocağından cep telefonu çaldığı ortaya çıktı. Ferman S. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.