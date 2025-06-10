Cezaevinden izinli çıktı, cinayete kurban gitti

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İstanbul Çekmeköy’de cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Bayram Ertaş (32), husumetli olduğu eniştesi Halil Çetin’in evine gitti. Aralarında çıkan tartışmada Halil Çetin, Bayram Ertaş’ı silahla vurarak öldürdü. Polis olay sonrası kaçan Çetin’i yakalamak için çalışma başlattı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI

Olay, saat 00.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; cezaevinden izinli çıkan 32 yaşındaki Bayram Ertaş, husumetli olduğu öğrenilen halasının kocası 65 yaşındaki Halil Çetin’in evine gitti. Binanın yedinci katına çıkan Ertaş, eniştesi Halil Çetin ile burada tartışmaya başladı.

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ENİŞTESİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin, Bayram Ertaş’a silahla ateş açtı. Ertaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Çetin olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

POLİS SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Bayram Ertaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bayram Ertaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Bayram Ertaş’ın poliste çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi.