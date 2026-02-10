Cezaevinden izinli çıktı… Annesini, kızını ve eşini katletti

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 07:00

Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’in ardından aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’i tabanca ile öldürüp, intihar etti.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde dün cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz’in (57) evine gitti. Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’i (8) tabanca ile vurdu. Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’in (28) evin gitti.

BAŞINDA KASK İLE KAPIYI ÇALDI

Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

