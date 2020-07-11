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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Cezaevinden izinli çıktı, 41,5 kilo uyuşturucuyla yakalandı

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Cezaevinden izinli çıktı, 41,5 kilo uyuşturucuyla yakalandı
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KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerinin durduğu otomobilde yaptığı aramada 41,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Hatay'dan İstanbul'a uyuşturucu götüren şüphelilerden birinin cezaevinden izinli çıktığı, 72 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay, öğleden sonra Adana- Aksaray yolu Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri bölgede oluşturulan kontrol noktasında durdurdukları otomobillerde narkotik köpeği ile arama yaptı. Durdurulan otomobillerden birinde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 41,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü M.Ç. ve yanındaki B.G., gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrolünde B.G.'nin 72 suçtan kaydı olduğu ve cezaevinden de izinli çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerin Hatay'dan aldıkları uyuşturucuyu İstanbul'a götürdükleri ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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