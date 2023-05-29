Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, silahlı kavgada öldürüldü

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Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesindeki 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Çetin Kaya, iddiaya göre sokakta oyun oynayan yeğenlerinin, arkadaşlarıyla kavga ettiğini gördü ve olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada karşı taraftaki çocukların yakını olan Eren E. dışarı çıkıtı. Aralarında daha önce husumet bulunan Kaya ile Eren A. arasında tartışma çıktı. Mahalleli tarafından sakinleştirilen Eren E. ve Çetin Kaya, olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra Eren E., elinde pompalı tüfekle Kaya'nın evine geldi. Burada çıkan silahla kavgada pompalı tüfekle vurulan Kaya öldü, Eren E. ise yaralandı.

Çetin Kaya'nın cenazesi, Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verildi. Eren E. de hastanede tedaviye alındı.

Olayın yaşandığı mahallede oturan Musa Şimşek, "Dün mahallede çocuklar Çetin Ağabeyimizin yeğenleri ile kavga etmiş. Çetin Ağabey de yeğenleri korumak isterken karşı tarafla tartışmaya başlamış. Ardından da karşı taraf Çetin Ağabeyin evini silahla basıp, ateş edip öldürmüş. Evde o sırada annesi varmış. Pompalı tüfekle eve girmişler, binanın arka kapısından da girmişler. Olaydan sonra da polis ve sağlık ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı" dedi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.