Cezaevinden izinli çıkan eşi dehşet saçtı

Antalya Alanya’da Besat Doğan (52) işlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıktı. Önceki gün akşam saatlerinde Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia Doğan (34) ve H.B.’nin bulunduğu motosikleti otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve arkasında oturan eşi Rabia Doğan’a tabancayla kurşun yağdırdı. Olayda devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan ise olay yerinden kaçtı.

5 MERMİ İSABET ETMİŞ

Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Rabia Doğan’ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, H.B.´yi de ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.’nin ise tedavisi devam ediyor. 2 çocuk annesi Rabia Doğan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Rabia Doğan’ın yakınları gözyaşına boğuldu. Kaçan katil zanlısı Besat Doğan ise dün öğle saatlerinde Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi’nde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 6 boş mermi kovanı bulundu.

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