Cezaevinden izinli çıkan ağabeyini öldürdü

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 15:10

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik'i aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi Çayırhan Gölü kenarında meydana geldi. Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile göl kenarında bir araya geldi. 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Niyazi Çevik, yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik'i yaraladı.

Beytullah Çevik, kendi aracı ile Beypazarı Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye altına alınan Çevik, hayatını kaybetti. Kardeşi Niyazi Çelik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Niyazi Çevik'in polisteki işlemleri sürerken, Beytullah Çevik'in cenazesi ise yarın Beypazarı ilçesinde toprağa verilecek.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

