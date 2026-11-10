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Cezaevinden istifasını sundu: Tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer koltuğu bıraktı

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#Antalya Belediyesi#Cansel Tuncer#İstifa
Cezaevinden istifasını sundu: Tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer koltuğu bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 16:31

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 6 Mayıs'ta tutuklanan Genel Sekreter Cansel Tuncer, görevinden istifa etti. Belediyede bugün 4 üst düzey yöneticinin görevden alınmasının ardından gelen istifayla birlikte, vekaleten yürütülen genel sekreterlik makamına asaleten atamanın önümüzdeki hafta yapılacağı bildirildi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, 6 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Genel Sekreterlik görevine vekaleten görevlendirildi.

Cezaevinden istifasını sundu: Tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer koltuğu bıraktı

Bugün yaşanan 4 üst düzey yöneticinin görevden alınmasının ardından Genel Sekreter Cansel Tuncer de görevinden istifa etti. Genel Sekreterlik makamına asaleten atamanın önümüzdeki hafta yapılacağı öğrenildi.

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#Antalya Belediyesi#Cansel Tuncer#İstifa

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