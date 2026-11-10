Cezaevinden istifasını sundu: Tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer koltuğu bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 6 Mayıs'ta tutuklanan Genel Sekreter Cansel Tuncer, görevinden istifa etti. Belediyede bugün 4 üst düzey yöneticinin görevden alınmasının ardından gelen istifayla birlikte, vekaleten yürütülen genel sekreterlik makamına asaleten atamanın önümüzdeki hafta yapılacağı bildirildi.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, 6 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Genel Sekreterlik görevine vekaleten görevlendirildi.
Bugün yaşanan 4 üst düzey yöneticinin görevden alınmasının ardından Genel Sekreter Cansel Tuncer de görevinden istifa etti. Genel Sekreterlik makamına asaleten atamanın önümüzdeki hafta yapılacağı öğrenildi.