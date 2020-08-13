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Hürriyet
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Gündem
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Cezaevinden firar etti, kızını aradı, 'Anneni öldüreceğim' dedi! Kıskıvrak yakalandı

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Cezaevinden firar etti, kızını aradı, 'Anneni öldüreceğim' dedi! Kıskıvrak yakalandı
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Ankara'da cezaevinden firar edip eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden Ecevit Kıymaz (41), Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Anne kızıyla birlikte hemen başka bir şehre götürülerek koruma altına alınırken, polis Sorgun Otogarı'nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi kıskıvrak yakaladı. Kıymaz'ın üzerinden Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı çıktı.

Ankara'da 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıymaz, 2 gün önce Sincan Açık Cezaevi'nden firar etti. Kıymaz, kızı Kader K.'yı arayarak Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan eski eşi Ayşe O.'yu öldüreceğini söyledi.

Babasının tehditleri nedeniyle paniğe kapılan Kader K., durumu polise bildirdi. Firarinin yakalanması için Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlatırken, Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi. Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp yerleştirildi.

NOT KAĞIDI BULUNDU

Ankara-Yozgat arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kıymaz'ın dün Sorgun ilçesine geldiğini, otogarda görüldüğünü tespit etti.

Geniş kapsamlı arama çalışması başlatan polis, Ecevit Kıymaz'ı Cumhuriyet Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Kıymaz'ın üzerinde eski eşi Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. Ecevit Kıymaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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