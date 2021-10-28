Cezaevinden firar etmişti! Milletvekilinin oğlunu öldüren zanlı yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Abdullah G.’nin saklandığı evi belirledi.
Abdullah G. evden çıktığı sırada polis ekiplerince yakalandı. 1991 yılında dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör’ün meclis lojmanlarında öldürülmesi olayıyla ilgili hüküm giyen ve kısa süre önce cezaevinden firar eden Abdullah G., adliyeye sevk edildi.
Abdullah G. buradaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü
Eliz Sakuçoğlu ile DJ sevgilisi Semih Ergün'den aşk pozları
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu
Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...
Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!