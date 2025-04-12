Cezaevinden duruşmaya... İmamoğlu hâkim karşısında

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Silivri’deki duruşma savcının mütalaasını hazırlaması için 16 Haziran’a ertelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında bir paneldeki sözleri nedeniyle, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak da talep edilmişti.

EŞİ VE ÇOCUKLARI DA SALONDA

Davanın ilk duruşması 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nın yanındaki duruşma salonunda görüldü. Duruşma öncesi cezaevi etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tutuklandıktan sonra ilk kez duruşmaya katılan İmamoğlu, siyah takım elbise, beyaz gömlek giyerek, mavi kravat taktı. Eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları da salonda yer alarak duruşmayı izledi.

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‘CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM DİYE BURADAYIM’

Hakkındaki iddiaları reddeden Ekrem İmamoğlu, savunmasında özetle şunları söyledi: “Bir sonraki seçime Cumhurbaşkanı adayı çıkacağım diye buradayım. Ranta ve millet aleyhine olan her hususa karşı olduğum için buradayım. On milyonlarca insanın 40 liraya yemek yemesine vesile olan kişiyim, partizanlığı söküp atan anlayışı ortaya koyduğum için buradayım. Ama bu çok sürmez. Bu topraklarda bir avuç insanın değil milletin dediği olur, ben hiç şüphe etmiyorum, edenlerin aklına şaşarım.

‘BUNUN NERESİ TEHDİT?’

Panelde ne dedim: ‘Senin evlatlarını sabahın köründe kimse evinden almasın, bu zihniyeti söküp atacağız ki senin bile ailenin geleceğini temin edelim.’ Bunun neresi tehdit? Bu ülkede yaşayan herkesin çocuğunun geleceğinden sorumlu olmasam 16 milyon insan ‘Cumhurbaşkanı adayım’ demez. Burada çok söz söylemek yerine, doğruları söylemekle mesul hissediyorum. 35 sene sonra diplomasını iptal etmek, ailesinin 75 yıllık emeklerini zapt etmek; millet nasıl kendini güvencede hissedecek? Kime sırtını yaslayacak? Çocukların gözünün önünde kapıları kırmak; kime faydası var? Faydası varsa biri bana anlatsın. İfade özgürlüğüyle eleştiri yaptım, terörle mücadele falan, yeter ya. Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Onu diyen kişi aynaya baksın.

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Siyaseten biri terörle yaftalanır mı? Bunu şiddetle reddediyorum. Bu iddianame kötü niyetle yazılmıştır, terörle Ekrem’i yan yana koymakmış, hadi oradan. Yüce Türk yargısına kendimi emanet ediyorum. Bana bu kötülüğü kim yaparsa yapsın onun evlatlarının teminatı olacağım.”

Sanık avukatları savunmaya katıldıklarını ve başka bir ekleme yapmayacaklarını ifade etti.

SAVCI MÜTALAASINI HAZIRLAYACAK

Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimalini dikkate alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in avukatının ‘hakaret’ suçuyla ilgili katılma talebini kabul etti. ‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ ve ‘tehdit’ suçundan ise katılma talebinin reddine karar verdi. Savcının davaya ilişkin mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 16 Haziran 2025’e erteledi.

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Sıkı güvenlik önlemleri

52 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde, dosya kapsamında şüpheli konumda bulunan 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyum atanırken, 28 şirkete ise denetim kayyumu görevlendirildi. Kayyum atanan şirketler arasında, soruşturmanın öne çıkan isimlerine ait olduğu belirtilen İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme A.Ş. gibi firmalar da bulunuyor.