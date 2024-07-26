Cezaevinden çıktığı gibi dehşet saçmış... 4 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

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Bingöl’de önceki gün 13.30 sıralarında, madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu (19), tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Zazaoğlu, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda 9 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Burhanettin Budancamanak (85) ile Erdal Çaparlar (45) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Emir Can Zazaoğlu’nu yakalayıp gözaltına aldı. Zazaoğlu, aynı günün akşamı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Saldırıda yaralanan iki kişiden daha acı haber geldi. Hastanede tedavileri süren Fikri Carfi ve Özcan Aydın da dün sabah hayatını kaybetti. Carfi ve Aydın’ın cenazeleri otopsi için morga götürülürken, yaralılar Niyazi Y., Yılmaz Ç., Hasan B., Ahmet G. ve Sezer T.’nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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Zazaoğlu’nun, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirdiği 3 hırsızlık olayı nedeniyle cezaevinde olduğu, mağdurun şikâyetinden vazgeçmesi ve ailenin de zararı karşılaması üzerine 19 Temmuz’da tahliye edildiği ortaya çıktı.

HASTANEDEN KAÇMIŞ

Emir Can Zazaoğlu’nun babası Mehmet Zazaoğlu, 28 Kasım 2023’te Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi’ne oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, evdeki eşyalara, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini, 12 yaşındaki kız kardeşinin de ağabeyinin bu durumundan korkarak kötü etkilendiğini belirterek, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altında tutularak, tedavi edilmesi için başvuruda bulundu. Mahkemenin aynı gün dilekçeyi işleme koyduğu, 29 Kasım 2023’te Bingöl Devlet Hastanesi tarafından Emir Can Zazaoğlu’nun bipolar bozukluk, manik atak ve madde bağımlılığı gibi nedenlerden hastaneye yatırılmasının uygun olacağı şeklinde ön rapor hazırlandığı, aynı gün Zazaoğlu’nun Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatışının yapıldığı ancak 1 gün sonra hastaneden firar ettiği öğrenildi.