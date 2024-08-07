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Cezaevinden çıktı, sevgilisine hediye etmek için çanta çalınca tekrar yakalandı

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#Bursa#Nilüfer#Polis
Cezaevinden çıktı, sevgilisine hediye etmek için çanta çalınca tekrar yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 10:18

Bursa'da cezaevinden çıktıktan sonra sevgilisine hediye etmek için çanta çalan Ö.G. (31), aynı gün polis tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek yaşayan R.A. sabah uyandığında çantasının, cüzdanının ve telefonunun yerinde olmadığını gördü.

Camlardan birinin de açık olduğunu fark etmesiyle birlikte durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık Büro dedektifleri şüphelinin, 4 ay önce yine aynı mahallede başka bir hırsızlığa karışarak cezaevine girip tahliye olan, 35 suç kaydı bulunan Ö.G. (31) olduğunu tespit etti.

 

ÇALDIĞI ÇANTAYI SEVGİLİSİNE HEDİYE ETMİŞ

Hırsızlık ekipleri Ö.G.'yi yakalamak için yaptığı çalışmalarda Akpınar Mahallesi'nde bulunan sevgilisinin yanına gittiğini tespit etti. Sevgilisinin evine operasyon düzenleyen polis, Ö.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ö.G.'nin çaldığı çantayı sevgilisine hediye ettiğini söylediği öğrenilirken, çaldığı 25 bin TL değerindeki diğer eşyalara polis tarafından el konularak sahibine teslim edildi.

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Cezaevinden çıktı, sevgilisine hediye etmek için çanta çalınca tekrar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen azılı hırsız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Bursa#Nilüfer#Polis

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