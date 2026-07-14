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Cezaevinden çıktı eski eşini katletti

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#Gaziantep#112 Acil Çağrı Merkezi#Adli Tıp Kurumu
Cezaevinden çıktı eski eşini katletti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 07:00

Gaziantep’te cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar, önceki gece Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi Hamidiye Caddesi’nde oturan eski eşi Gülseren Doğu'nun evine gitti.

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İki yıl önce boşandığı öğrenilen Atar ve Doğu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü.

2 ÇOCUKLARI VARDI

Atar, iki çocuğunun annesi Doğu'yu vücudunun değişik yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Atar, daha sonra kendini asarak yaşamına son verdi. Gülseren Doğu'dan haber alamayan yakınları, dün sabah gittikleri evde cansız bedenlerle karşılaştı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra cenazeler, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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#Gaziantep#112 Acil Çağrı Merkezi#Adli Tıp Kurumu

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