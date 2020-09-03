Cezaevinden çıkıp yine otomobil çalan şüpheli tekrar tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 ve 21 Ağustos tarihinde 2 ayrı otomobilin çalınması ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Avcılar ve Küçükçekmece'de park halindeki otomobillerin çalındığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Mustafa I.(46)'yı teknik ve fiziki takibin ardından adresine baskın düzenleyerek yakaladı. Çalıntı 2 otomobil polis tarafından ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 51 ayrı suçtan kaydı olduğu ve 2 yıl oto hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi. Cezaevinden yeni çıkan Mustafa I. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.