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Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Cezaevinden çıkıp yine otomobil çalan şüpheli tekrar tutuklandı

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Cezaevinden çıkıp yine otomobil çalan şüpheli tekrar tutuklandı
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İstanbul'da park halindeki otomobilleri çalan şüpheli polis tarafından ikinci kez yakalandı. Şüphelinin 2 yıl otomobil hırsızlığı suçundan cezaevinde olduğu ve yeni çıktığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 ve 21 Ağustos tarihinde 2 ayrı otomobilin çalınması ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Avcılar ve Küçükçekmece'de park halindeki otomobillerin çalındığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Mustafa I.(46)'yı teknik ve fiziki takibin ardından adresine baskın düzenleyerek yakaladı. Çalıntı 2 otomobil polis tarafından ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 51 ayrı suçtan kaydı olduğu ve 2 yıl oto hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi. Cezaevinden yeni çıkan Mustafa I. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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