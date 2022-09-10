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Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi

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#Arzu Ar#Metin Ar#Cenaze
Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 16:08

Bartın’da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar (49) tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın (33) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek ağladı.

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Hendekyanı Caddesi’nde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çarşamba günü adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar’ı kızları Cemre Ar’ın (10) gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Eşine yönelik ‘cinsel saldırı’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Arzu Ar’ın cenazesi ise bu sabah Bartın Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak, Geriş köyündeki babası Mehmet Çınar’ın evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, Arzu Ar’ın çocukları Cemre ve Alara (7), annelerinin tabutuna sarıldı. Çocuklar, cenazede 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek gözyaşı döktü. Arzu Ar’ın cenazesi, Geriş Camii’nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Cezaevinden çıkan eşinin öldürdüğü Arzu, toprağa verildi

 

 

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#Arzu Ar#Metin Ar#Cenaze

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