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Cezaevinden 3 gün önce çıktı, babaannesi ve dedesini öldürdü

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#Cinayet#Bıçaklama#Mersin
Cezaevinden 3 gün önce çıktı, babaannesi ve dedesini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 14:47

Mersin'in Mut ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.A. (20), tartıştığı babaannesi Gülizar (70) ve dedesi Hüseyin Ateş'i (74) bıçakla boğazlarını keserek öldürdü. Cezaevinden 3 gün önce çıktığı belirtilen H.A. yakalandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. H.A. ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, H.A. bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş’in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN 3 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, H.A.'yı kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan H.A.'nın 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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#Cinayet#Bıçaklama#Mersin

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