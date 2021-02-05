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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Cezaevindeki Melek İpek’ten çarpıcı sözler: 27 gündür dayak yemedim

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Cezaevindeki Melek İpek’ten çarpıcı sözler: 27 gündür dayak yemedim
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Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurup öldüren Melek İpek (31), tutuklu kaldığı cezaevinde dün gece avukatıyla görüştü. Melek İpek'in “Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim. Devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediği öğrenildi.

Antalya'da işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), tutuklu kaldığı cezaevinde dün gece avukatıyla görüştü. İpek'in “Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim. Devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediği öğrenildi.

Olay, 7 Ocak'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluklar oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'KIZLARIMA SARILIP UYUMAYI ÖZLEDİM'

Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Melek İpek'i dün gece avukatı Ahmet Onaran ziyaret etti. Müvekkiliyle aralarında geçen konuşmaları anlatan Ahmet Onaran, Melek İpek'in “Gönderdiğiniz tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap yazamadıklarımdan benim için özür dile avukat bey, onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını. Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediğini aktardı.

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