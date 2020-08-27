Cezaevindeki fenomene uzaklaştırma

Talebi kabul eden mahkeme, Altuğ’un 6 ay süreyle Arda Furkan Bektaş’a yaklaşmaması kararı verdi. Karara itiraz eden Bulut Altuğ ise halen cezaevinde olduğunu ve tehdit mesajları atmasının mümkün olmadığını öne sürdü.



İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede, Arda Furkan Bektaş’ın cep telefonuna 16 Mayıs gecesi bir mesaj geldiği belirtilerek şöyle denildi: “Mesajda ‘Arda, Bulut’un ailesinden 4 kişi, yasağa rağmen yanlarında devlet memuru ile yola çıktılar seni bulmak için. Ben Bulut’un akrabasıyım, seni çok seviyorum ve bu mesajı yurtdışındaki akrabama attırıyorum. İzini buldular. Sana hesap sormaya geliyorlar. Ben de numaranı sana haber vermek için gizlice amcamın telinden aldım. İkametgâhının Kadıköy’de olup Nişantaşı’nda yaşadığına kadar öğrendiler. Kaç, saklan, ölüm yok. Ama kalıcı hasar yapacaklarını duydum. Kaç kurtar kendini’ yazmıştır.”