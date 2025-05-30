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Cezaevindeki eniştesinin tehdit videosuyla suç duyurusunda bulundu

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#Adana#Cezaevi#Tehdit
Cezaevindeki eniştesinin tehdit videosuyla suç duyurusunda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 11:37

Adana'da tartıştığı kız kardeşi Berfin L. (25) ile cezaevindeki eniştesi Hüseyin L.’nin kendisini tehdit ettiği görüntülü görüşmesinin ekran kaydını alan Dilan Yalçın (27), suç duyurusunda bulundu.

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Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan Dilan Yalçın, iddiaya göre, bir süredir anlaşamadığı kız kardeşi Berfin L. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Berfin L., kız kardeşiyle yaşadığı tartışmayı 'Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan cezaevindeki eşi Hüseyin L.’ye anlattı.

Çiftin arasındaki görüntülü görüşme sırasında Hüseyin L., baldızı Yalçın’a küfürler edip, ölümle tehdit etti. Görüşmenin ekran kaydını alan Berfin L., videoyu WhatsApp durumunda paylaştı.

Paylaşımı gören Yalçın, paniğe kapılıp, aldığı ekran kaydıyla savcılığa giderek kız kardeşi ve eniştesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yalçın, aldığı tehdit nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiğini ve ölmek istemediğini ifade etti.

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#Adana#Cezaevi#Tehdit

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