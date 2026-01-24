×
Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu

#Cezaevi#Kavga#Hükümlü
Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 11:36

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada bir tutuklu kafasından yaralandı.

Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı.

21 HÜKÜMLÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olaya karışan 21 hükümlü Ferizli Devlet Hastanesine darp ve cebir raporu alınması gayesiyle sevk edildi. Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe neticesinde açık yara tespit edilerek dikiş atıldı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. isimli hükümlü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer 20 hükümlü ise ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi.

OLAYIN BÜYÜME İHTİMALİ BULUNMUYOR

Ayrıca, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tekli koğuşlara alındığı, olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

#Cezaevi#Kavga#Hükümlü

