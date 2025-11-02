Cezaevinde ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, toprağa verildi

Haberin Devamı

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulundu.

Görevlilerin yaptığı kontrolde Faruk Fatih Özer'in öldüğü belirlendi. İntihar ettiği üzerinde durulan Özer'in cansız bedeni, cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İş insanı Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanı için istenen ceza belli oldu Haberi görüntüle

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınları tarafından teslim alınan Faruk Fatih Özer’in cenazesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Faruk Fatih Özer, Nene Hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.

23 YAŞINDA KURDUĞU ŞİRKET SONU OLDU

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, yaklaşık 3.5 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinin tek kişilik koğuşunda intihar etti. Özer, yargılandığı davadaki son savunmasında, ‘Yolun Sonu Görünüyor’ türküsünden alıntı yaparak, tahliyesini istemişti.

KRİPTO para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 1994’te Kocaeli’nde doğdu. Henüz 20 yaşındayken 2014 yılında Gebze’de Teknoloji adı altında bir yazılım şirketi kurdu. Bu şirketin faaliyet alanı mobil ve web yazılımlarını geliştirmek üzerineydi. Daha sonra kripto paralara karşı bir ilgisi oldu. Global kripto para borsalarında kripto para alıp satmaya başladı. 20 Eylül 2017 yılında 400 bin TL sermaye ile 23 yaşında Koineks isimli kripto para borsasını İstanbul Şişli’de bir ofis kiralayarak kurdu. Koineks isimli firmasında sadece 5 çalışanı vardı. Şirketin çalışan sayısı ve işlem hacmi giderek artmaya başladı. 2020 yılında bu şirketin ismini Thodex olarak değiştirdi. Türkiye’den global pazara açılan ilk kripto para borsası oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Lise öğrencisi Alp'in kahreden ölümü Haberi görüntüle

ÜNLÜ İSİMLER REKLAMINI YAPMIŞTI

Thodex oldukça büyümüştü. Öyle ki Faruk Fatih Özer, lüks araçlarla ve ünlü isimlerle Thodex’in reklamlarını yapmaya başlamıştı. Bu reklam filmlerinde, Pınar Deniz, Mine Tugay, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Gökçe Bahadır, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız ve Melisa Döngel gibi ünlü isimler yer almıştı.

Ancak, Faruk Fatih Özer 20 Nisan 2021’de yaklaşık 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurtdışına kaçtı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurtdışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı. Özer, geride bıraktığı mağdur sayısı ve yaptığı vurgun sebebiyle Türkiye gündemine oturdu. Özer’in, yaklaşık 400 bin kişiden elde ettiği toplamda 150 milyon dolar ile kaçtığı öne sürüldü. Türk yetkili makamlarının talebiyle Özer hakkında, 23 Nisan 2021’de Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandı. 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye getirilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.

Haberin Devamı

‘EFENDİ BİR ÇOCUKTU’

- FARUK Fatih Özer firari durumdayken, eski kız arkadaşı bir medya kanalına 23 Nisan 2021’de röportaj verdi. Eslem Sena Nur verdiği röportajında eski sevgilisi Faruk Fatih Özer için, “Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim. Kıskançlık yüzünden ayrılmıştık. Yurtdışında yazılım şirketi olduğunu söyledi. Biz ayrıldıktan sonra bu işe girdi. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu” demişti.

11 BİN YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

FARUK Fatih Özer ile birlikte 21 kişi hakkında Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 8 Eylül 2023’te yapılan karar duruşmasında tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’e, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, 3 sanığa ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti.

Haberin Devamı

Tarafların avukatları istinaf mahkemesine giderek karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, 30 Ocak 2025’te açıkladığı kararında, verilen kararı bozmuştu. Dosya, yeniden hüküm kurulması amacıyla yerel mahkemeye geri gönderilmişti.

HAYATINA SON VERDİ

Yargılama devam ederken, Faruk Fatih Özer bu defa davasıyla değil ölüm haberiyle gündeme oturdu. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik koğuşta, dün sabah 08.00’de sayım yapan gardiyanlar Faruk Fatih Özer’in cansız bedeniyle karşılaştı. Savcılık kaynakları, Özer’in intihar ettiğini ifade etti.

Özer, cezaevindeki psikolojik destek biriminden her hükümlü ve tutuklu gibi ara ara destek alıyordu.

Haberin Devamı

GÖZLERDEN UZAK YAŞADI

- BİNLERCE kişiye ait milyonlarca dolar parayla yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer’in bu zamana kadar lüks yaşantısına dair tek bir kare fotoğraf medyaya yansımadı. Faruk Fatih Özer, sakin ve sessiz bir yaşam tercih etti. Ya da yaşantısını sosyal medyada paylaşarak dikkatleri üzerine çekmemeyi tercih etti.

‘YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR’

Özer, yargılandığı davanın karar duruşmasındaki son sözünde ise “Thodex’te suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu, 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim” demişti. Özer, savunmasının son bölümünde Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nun seslendirdiği ‘Yolun Sonu Görünüyor’ türküsünden alıntı yaparak, tahliyesini ve beraatını talep etmişti.