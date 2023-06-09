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Cezaevinde isyan ihbarı, tatbikat çıktı

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#Karaman#Cezaevi#Tatbikat
Cezaevinde isyan ihbarı, tatbikat çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 11:51

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi suçlu mahkumların isyan çıkardığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler cezaevinde ulaştığında ihbarın, tatbikat gereği yapıldığı ortaya çıktı.

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Bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne M Tipi Kapalı Cezaevi’nde siyasi suçlu mahkumların isyan çıkardığı yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleriyle elektrik ve doğal gaz firmalarına bağlı ekipler ve iş makineleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin bir bölümü cezaevinin çevresinde önlem alırken, bir bölümü de müdahale için içeriye girdi. Ekipler cezaevinde ulaştığında ihbarın, tatbikat gereği yapıldığı ortaya çıktı. Ardından ekipler, görevlerine geri döndü. 

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#Karaman#Cezaevi#Tatbikat

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