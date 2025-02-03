"Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen cezaevinde yaşamına son vermişti! Avukatı hakkında soruşturma başlatıldı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gönen'in Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Aydın Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada açıklamalar yaptığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca avukat Aydın Mantar hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
OPERASYON
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki kapalı cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen, 1 Şubat günü sabah saatlerinde not bırakarak yaşamına son vermişti.