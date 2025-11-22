Cezaevinde gıda zehirlenmesi! 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. İddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu. Cezaevi yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden şüphelenilen 171 hükümlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

SAKARYA VALİLİĞİ: SAHRA HASTANESİ KURULDU

Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana gelen gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde hükümlülere dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtileri görülmüş, ilk müdahaleleri kurum revirinde yapılmıştır. Önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir."

Sakarya Valiliği, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlünün tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edildiğini ve herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmadığını açıklamıştı.