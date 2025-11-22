×
HABERLERGündem Haberleri

Cezaevinde gıda zehirlenmesi! 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 20:41

 SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde bulunan açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 171 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. İddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu. Cezaevi yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden şüphelenilen 171 hükümlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAKARYA VALİLİĞİ: SAHRA HASTANESİ KURULDU

Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana gelen gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde hükümlülere dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtileri görülmüş, ilk müdahaleleri kurum revirinde yapılmıştır. Önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir." 

Sakarya Valiliği, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlünün tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edildiğini ve herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmadığını açıklamıştı. 

#Cezaevi Yemek Zehirlenmesi#Ferizli Cezaevi#Hükümlü Sağlık Sorunları

