Cezaevi personeline özel gün! Bakan Tunç duyurdu: Her yıl kutlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ceza infaz sistemimizin temel taşı olan personelimizin özverili emeğini görünür kılmak ve bu alandaki mesleki kimliği kurumsal hafızada daha güçlü biçimde yerleştirmek amacıyla 6 Haziran tarihini ülkemizde ‘Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak ilan ettik. Son 1 yılda 20 bin adalet personelimizi kademeli olarak adalet sistemine kazandıracağız. İlk 5 bin personelin 3 bin 500'ü ceza infaz personelinden oluşacak. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde yaklaşık 10 bin sözleşmeli personeli sisteme kazandırmış olacağız. Maalesef dünyada bir açık hava hapishanesi var o da Gazze. Temennimiz ateşkesin kalıcı hale gelmesi. O çocukları ağlatanları, o çocukları öldürenler buradan insan hakları toplantısından bu adalet toplantısından bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı gerçekleştirildi. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen konferansa, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Valisi Davut Gül, bakan yardımcıları ve protokol üyeleri katıldı. Programda yaptığı konuşmada, 6 Haziran tarihinin Türkiye'de "Ceza İnfaz Personeli Günü" olarak ilan edildiğini belirten Bakan Yılmaz Tunç, "Ceza infaz sistemimizin temel taşı olan personelimizin özverili emeğini görünür kılmak ve bu alandaki mesleki kimliği kurumsal hafızada daha güçlü biçimde yerleştirmek amacıyla 6 Haziran tarihini ülkemizde "Ceza İnfaz Personeli Günü" olarak ilan ettik. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"3 BİN 500'ÜNÜ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İSTİHDAM EDECEĞİZ"

2002 yılında 25 bin 407 olan Ceza İnfaz Kurumu personel sayısını 84 bin 343'e çıkardıklarını ifade eden Bakan Tunç, "Son yıllarda hem ceza infaz kurumlarımızın fiziki kapasitesini güçlendirdik, hem de bu kurumların ruhunu yaşatan insan kaynağımızı nitelik, eğitim ve liyakat yönünden destekledik. Fiziki koşulları yetersiz 409 cezaevi kurumunu kapattık. Yerlerine insan hakları standartlarına uygun, çağdaş ve rehabilitasyon odaklı infaz kurumları oluşturduk. 2002 yılında 25 bin 407 olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizin sayısını, bugün 84 bin 343'e çıkardık. Ayrıca ceza infaz kurumlarımız için insan kaynağımızı güçlendirecek önemli adımlar attık. Son 1 yılda 20 bin adalet personelimizi kademeli olarak adalet sistemine kazandıracağız. İlk 5 bin personelin 3 bin 500'ü ceza infaz personelinden oluşacak. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde yaklaşık 10 bin sözleşmeli personeli sisteme kazandırmış olacağız" dedi.