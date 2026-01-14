×
Cezaevi personeli, anne ve iki çocuğunu evinde misafir etti | Bakan Tunç'tan anlamlı davranışa tebrik

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuyla yolda mahsur kalan bir anneye, nöbetten çıkan cezaevi personeli yardımcı olarak evinde misafir etti.

Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, anne ve çocuklarının olduğu aracın kaza yaptığını görerek yardıma koştu. Cezaevi personeli anne ve çocuklarını kullanılamaz hâle gelen araçtan güvenli bir şekilde çıkardı. Dondurucu hava şartları nedeniyle ailenin dışarıda beklemesini uygun bulmayan personel, anne ve çocukları kendi araçlarına alarak evlerinde misafir etti. 

"DEVLETİMİZİN ŞEFKAT YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün gönderisini sosyal medyadan paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ceza infaz kurumu personeline teşekkür etti. Bakan Tunç, açıklamasında, "Kahramanmaraş'ta görev bilinciyle olduğu kadar vicdanıyla da hareket eden, zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

