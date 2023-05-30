×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cezaevi nakil aracı şarampole devrildi: 10 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Cezaevi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 20:35

İzmir’in Bergama ilçesinde cezaevi nakil aracı şarampole devrildi. Kazada 9’u jandarma personeli 10 kişi yaralandı. Yaralıların 5’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bergama ilçesi Küçükkaya mevkiinde meydana geldi. Mahkumları cezaevine bıraktıktan sonra dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cezaevi nakil aracı şarampole devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve 110 AKS ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AKS ekipleri araç içerisinde bulunan personelleri çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından cezaevi nakil aracı içerisinde bulunan 9 jandarma personeli ve 1 şoför ambulans ile Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 9 jandarma personelinden 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Cezaevi nakil aracı şarampole devrildi: 10 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Cezaevi#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji
Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı? ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

#Otobüste Bebek Arabası
Gizemli Covid hastası aranıyor Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

Gizemli Covid hastası aranıyor! Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

#Sağlık