Cezaevi nakil aracı devrildi: 19 yaralı

Kaza esnasında cezaevi minibüsü içerisinde 1 şoför, 12 mahkûm ve tutuklu ile 6 jandarma personeli bulunuyordu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Acil servis ekipleri yoldayken kazayı gören vatandaşlar yardım için yan yatan minibüsün camlarını tekmelerle kırmaya çalıştı.

İKİ JANDARMA YARALANDI

Kazada, minibüs içerisinde bulunan 2 jandarma personeli olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.