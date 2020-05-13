Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak?
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında uzattı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de cezaevi görüşlerinin başlayacağı tarih. Peki, cezaevi görüşleri ne zaman açılacak?
Adalet Bakanlığınca, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı ertelendi. Corona virüsü salgınına karşı alınan bu tedbir, cezaevlerinde tutukluluk hali devam eden binlerce mahkum yakınını araştırma yapmaya sevk etti. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
Adalet Bakanlığınca, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.
Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri ertelendi.
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