Cezaevi firarisi Tuzla'daki koronavirüs denetiminde yakalandı

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleriyle ilgili yürütülen çalışmalarda, 15 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında Vali Muammer Güler Bulvarı üzerinde il giriş çıkış noktasında durdurulan içinde üç kişinin bulunduğu bir araç durduruldu. Bu kişilerin giriş-çıkış izinlerinin bulunmadığı, şoför koltuğundaki Sadettin T'nin ehliyetinin olmadığı belirlenince 4 bin 946 TL cezai işlem uygulandı.

Araçtaki diğer kişilerin de şüpheli hareketleri üzerine üstlerinde ve araçta detaylı arama yapıldı. Araçta yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca, 7 fişek, nakit 56 bin 200 TL, bir uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi. Polis tarafından sorgulanan Saadettin T'nin yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, kendisini M.K. olarak tanıtan ancak yapılan araştırmada gerçek kimliği G.E. çıkan şüphelinin ise cezaevi firarisi olduğu, "Tutuklu ve hükümlünün kaçması" ve 5 ayrı "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" olmak üzere toplam 6 aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

G.E. ile araçta bulunan diğer şüpheli Aziz K. (18) hakkında 20 yaş altı kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 1000 TL idari para cezası işlemi de uygulandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aziz K. "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan serbest bırakıldı.