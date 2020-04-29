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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya), (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

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Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
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KONYA’nın Seydişehir ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Emre Çolak, saklandığı evde yakalandı.

Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akşehir Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan firar eden Emre Çolak’ın Seydişehir’de bir evde saklandığı ihbarını aldı.

Sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyen ekipler, Çolak’ı yakaladı. 8 ayrı suçtan da kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Emre Çolak, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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