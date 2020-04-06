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Bahattin ALBAYRAK / ÇİNE (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 12:13,Son Güncelleme:/

Cezaevi firarisi, saklandığı evde yakalandı

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Cezaevi firarisi, saklandığı evde yakalandı
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AYDIN’da, 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden firar eden Özhan Şanlı (20), Çine ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Özhan Şanlı'nın Hamitabat Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini belirlendi. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, Şanlı'yı kıskıvrak yakaladı. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği'ne teslim edilen Şanlı, cezaevine koyuldu.

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