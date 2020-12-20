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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ - DHA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 01:35 | Son Güncelleme:

Cezaevi firarisi, otostop çektiği otomobilde yakalandı

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Cezaevi firarisi, otostop çektiği otomobilde yakalandı
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Kayser’de 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi İsmail İ. (35), otostop çekerek bindiği otomobilde polis ekiplerince yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL ceza kesilen cezaevi firarisi emniyete götürülürken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı’nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burak A. yönetimindekiÿ38 AEJ 226 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 142 promil alkollü olduğu belirlenirken, yanında yolcu olarak bulunan İsmail İ.’nin ise 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada İsmail İ.’nin otomobile otostop çekerek bindiği belirlendi. Gözaltına alınan İsmail İ.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Otomobil sürücüsü Burak A.’ya ise hem sigortasız hem de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle toplam 1460 TL para cezası kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

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