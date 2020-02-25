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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

Cezaevi firarisi otogarda yakalandı

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Cezaevi firarisi otogarda yakalandı
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ÇANAKKALE Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan firar eden A.G., jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda, 'kasten öldürme' suçundan hükümlü bulunan A.G., önceki gün saat 20.00 sıralarında firar etti. Firarın ortaya çıkmasıyla jandarma harekete geçti. Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan kontrolde A.G. yakalanarak, gözaltına alındı.

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