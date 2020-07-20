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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

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Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
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BURSA'da işlediği cinayet nedeniyle cezasını çektiği cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden Faruk Pek (50), Gemlik ilçesinde operasyonla yakalandı.

Bursa'da işlediği cinayetinin ardından mahkum olan Faruk Pek, cezasını çektiği cezaevinden izinli çıktı. 5,5 yıl daha cezası bulunan Pek, geri dönmeyerek firar etti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Faruk Pek'in yerini belirledi. Çevik Kuvvet ekiplerin de desteğinde gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler, Kumla Mahallesi 2. Sokak'ta Pek'in kaldığı binan birinci katındaki eve baskın düzenledi. Polisi görünce evin arka penceresinden bahçeye atlayan Faruk Pek, dışarıda önlem alan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, üzerinden farkı bir isme ait kimlik çıktı. Faruk Pek, Bursa Adliyesi'ne teslim edildi.

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