Cezaevi firarisi çatıda yakaladı

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'Çocuk istismarı' suçundan 18 yıl 6 ay hüküm giyen ve cezasını Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çeken Nevzat Özkaya, 25 Ekim'de tedavi olmak için gittiği hastaneden kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Özkaya için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Araştırmalar sonunda Özkaya'nın Yakutiye ilçesinde birlikte yaşadığı kadının evinde olduğu tespit edildi. Polisin geldiğini gören Özkaya, 3 katlı binanın en üst katında oturan sevgilisinin evinin balkonundan atlayarak kaçtı.

ATLARKEN SAĞ BİLEĞİNİ BURKTU

Atlarken sağ ayak bileğini burkan Özkaya, yandaki binaya girdi. Polis etrafını sardığı binada Özkaya'yı sıkıştırdı. Bitişikteki evin çatı katına saklanan Özkaya, yakalandı. Polisin yardımı ile binadan aksayarak ve bir ayakkabısı elinde çıkan Nevzat Özkaya'nın birlikte yaşadığı kadın, evin balkonundan görüntü çeken gazetecilere tepki gösterdi. Polislerin omuzlarından tutarak yürüyebilen Nevzat Özkaya, "Ne mutlu Türk'üm" diye bağırarak bindirildiği polis otosu ile hastaneye, oradan da cezaevine götürüldü. (DHA)