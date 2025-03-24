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Cezaevi firarisi 2 hükümlü takside uyuşturucu madde ile yakalandı

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#Bursa#Uyuşturucu#Cezaevi
Cezaevi firarisi 2 hükümlü takside uyuşturucu madde ile yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 16:33

Bursa'nın İznik ilçesinde, cezaevi firarisi 2 hükümlü, rutin denetimler sırasında takside yakalandı. Üst aramalarında 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilen firari hükümlüler tutuklandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri ile trafik ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri denetimlerde, Yeşilcami Mahallesi Sultan Orhan Caddesi Kümeevleri mevkisinde, şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan A.Ö.’nün 3 yıl, F.S.’nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan firari hükümlülerin üst aramasında, 4 gram sentetik kannaboid ile 15,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gece bekçilerinin son 1 haftada yaptıkları devriyelerde, toplam 25 gram sentetik kannaboid uyuşturucu maddesi ele geçirdiği belirtildi.

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Cezaevi firarisi 2 hükümlü takside uyuşturucu madde ile yakalandı

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#Bursa#Uyuşturucu#Cezaevi

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