Cezaevi firarı, sınır ötesi kaçış ve sahte kimlik: Kırmızı bültenli hükümlü yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 2 ayrı çocuğun cinsel İstismarı nedeniyle hakkında hapis cezası bulunan yurt dışına kaçtığı için hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Ömer G.’nin bir süre önce kaçak yollarla Türkiye’ye döndüğü tespit edildi.

ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kalabileceği yerleri araştırırken, annesinin Büyükçekmece’de oturduğu adresi belirledi. Yapılan çalışmalarda ara sıra bu eve uğradığı tespit edilen Ömer G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalandığında şüphelinin üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi çıktı.

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2014 YILINDAN BU YANA ARANIYORDU

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelinin 2007 yılında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu bu nedenle 2011 yılında Silivri Cezaevine girdiği belirlendi. 2014 yılında Kırklareli Açık Cezaevine sevk edilen firari hükümlünün buradan firar ettiği öğrenildi. 2017 yılında Küçükçekmece’de bir başka çocuğa cinsel istismarda bulunan Ömer G.’nin aynı yıl kaçak yollarla önce Yunanistan’a daha sonra da Almanya’ya kaçtığı öğrenildi. Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Ömer G.’nin bu talebinin reddedilmesinin ardından Mülteci kampından kaçarak kaçak yollarla İstanbul’a geldiği belirtildi.

İki ayrı çocuğa cinsel istismar suçu nedeniyle hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G. işlemlerinin yapılması için adliyeye sevk edildi.