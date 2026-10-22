×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cezaevi firarı, sınır ötesi kaçış ve sahte kimlik: Kırmızı bültenli hükümlü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Cezaevi Firarisi#Cinsel İstismar#Ömer G. Yakalandı
Cezaevi firarı, sınır ötesi kaçış ve sahte kimlik: Kırmızı bültenli hükümlü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 13:55

Açık cezaevinden kaçıp yurt dışına firar eden ve hakkında kırmızı bülten bulunan Ömer G.'nin kaçışı İstanbul'da son buldu. Almanya'daki mülteci kampından kaçarak gizlice Türkiye’ye giren ve annesinin evinde sahte kimlikle yakalanan hükümlü adliyeye çıkarıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 2 ayrı çocuğun cinsel İstismarı nedeniyle hakkında hapis cezası bulunan yurt dışına kaçtığı için hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Ömer G.’nin bir süre önce kaçak yollarla Türkiye’ye döndüğü tespit edildi.

Cezaevi firarı, sınır ötesi kaçış ve sahte kimlik: Kırmızı bültenli hükümlü yakalandı

ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kalabileceği yerleri araştırırken, annesinin Büyükçekmece’de oturduğu adresi belirledi. Yapılan çalışmalarda ara sıra bu eve uğradığı tespit edilen Ömer G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalandığında şüphelinin üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi çıktı.

Haberin Devamı

Cezaevi firarı, sınır ötesi kaçış ve sahte kimlik: Kırmızı bültenli hükümlü yakalandı

2014 YILINDAN BU YANA ARANIYORDU

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelinin 2007 yılında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu bu nedenle 2011 yılında Silivri Cezaevine girdiği belirlendi. 2014 yılında Kırklareli Açık Cezaevine sevk edilen firari hükümlünün buradan firar ettiği öğrenildi. 2017 yılında Küçükçekmece’de bir başka çocuğa cinsel istismarda bulunan Ömer G.’nin aynı yıl kaçak yollarla önce Yunanistan’a daha sonra da Almanya’ya kaçtığı öğrenildi. Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Ömer G.’nin bu talebinin reddedilmesinin ardından Mülteci kampından kaçarak kaçak yollarla İstanbul’a geldiği belirtildi.

İki ayrı çocuğa cinsel istismar suçu nedeniyle hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G. işlemlerinin yapılması için adliyeye sevk edildi.

Gözden KaçmasınMalatyada kadın cinayeti Hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldüMalatya'da kadın cinayeti! Hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cezaevi Firarisi#Cinsel İstismar#Ömer G. Yakalandı

BAKMADAN GEÇME!