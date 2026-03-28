Cezaevi araçları zincirleme kazaya karıştı… 9 tutuklu, 6 jandarma yaralandı

Haberin Devamı

İhbar Üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Kazada 9 hükümlü ve tutuklu ile 1 üst teğmen, 1 uzman çavuş olmak üzere 6 jandarma personeli yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan 39 mahkûm ise olay yerine getirilen sevk araçlarıyla cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.