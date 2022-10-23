Cezaevi aracına saldırıda firari bombacı kaçamadı

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Saldırıda kullanılan patlayıcının Balıkesir’deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan ‘Emre Zafir’ kod adlı Cebrail Gündoğdu ise kaçtı. Soruşturma kapsamında Gündoğdu’nun yeni güvenli nokta bulma veya yurtdışına kaçmaamacıyla İzmir’e gittiği tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nca (MİT) destek verilen çalışmalar sonunda firari bombacı, İzmir’in Menemen ilçesinde dün sabah saatlerinde yakalanıp gözaltına alındı.