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Cezaevi aracına saldırıda firari bombacı kaçamadı

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#Bursa#İzmir#Dikili
Cezaevi aracına saldırıda firari bombacı kaçamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 07:00

Bursa’da 20 Nisan 2022’de cezaevi servis aracına uzaktan kumandalı EYP (El Yapımı Patlayıcı) ile yapılan saldırının ardından, MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik soruşturmada, 3 örgüt mensubu İzmir’in Dikili ilçesinde 17 Eylül 2022’de gözaltına alınıp tutuklandı.

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Saldırıda kullanılan patlayıcının Balıkesir’deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan ‘Emre Zafir’ kod adlı Cebrail Gündoğdu ise kaçtı. Soruşturma kapsamında Gündoğdu’nun yeni güvenli nokta bulma veya yurtdışına kaçmaamacıyla İzmir’e gittiği tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nca (MİT) destek verilen çalışmalar sonunda firari bombacı, İzmir’in Menemen ilçesinde dün sabah saatlerinde yakalanıp gözaltına alındı.

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#Bursa#İzmir#Dikili

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