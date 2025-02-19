Cezaevi aracı un saçılan yolda devrildi

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Kazada, sürücü ile cezaevi personelleri M.A. (28), A.Ö. (27), E.K. (28), E.H.Ç. (29), M.K. (28) ve M.Ö. (26) ile 2 mahkûm yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde de cezaevi naklinde kullanılan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile midibüste bulunan 8 tutuklu/ hükümlü ve 5 jandarma personeli yaralandı. İhbarla kaza yerine giden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.