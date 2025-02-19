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Cezaevi aracı un saçılan yolda devrildi

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#Kırıkkale#Cezaevi Aracı#Kaza
Cezaevi aracı un saçılan yolda devrildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

Kırıkkale-Samsun karayolunda M.S. (37) idaresindeki 71 EN 680 plakalı cezaevi ring aracı, sabah saatlerinde TIR’ın devrildiği kazada karayoluna saçılan unların temizlendiği esnada kontrolden çıkıp devrildi.

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Kazada, sürücü ile cezaevi personelleri M.A. (28), A.Ö. (27), E.K. (28), E.H.Ç. (29), M.K. (28) ve M.Ö. (26) ile 2 mahkûm yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde de cezaevi naklinde kullanılan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile midibüste bulunan 8 tutuklu/ hükümlü ve 5 jandarma personeli yaralandı. İhbarla kaza yerine giden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.  

 

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#Kırıkkale#Cezaevi Aracı#Kaza

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