Cezadan orman yeşerdi

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, cezanın sosyal hayatta infazını sağlayan denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında bazı hükümlüleri kamu hizmetlerinde çalıştırıyor. Denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinesinde infaz edilen “kamu hizmeti” cezası kapsamında bazı yükümlüler cezalarını fidan dikerek ve ağaç bakımı yaparak çekiyor.



* Adalet Bakanlığı verilerine göre 2017’de 14 bin 630 yükümlü Türkiye çapında 876 hektarlık alana 424 bin 721 fidan dikimi ve 569 bin 493 ağaca bakım çalışması yaptı.



* 2018’de 25 bin 484 yükümlü 1400 hektarlık alana 516 bin 52 fidan dikerken, 1 milyon 211 bin 933 ağaca bakım yaptı. 2019’da toplam 40 bin 866 yükümlünün katılımıyla 5 bin 390 hektarlık alana 620 bin 533 fidan dikimi ve 917 bin 659 ağaca bakım çalışması gerçekleştirildi.



* Son üç yılda hükümlüler toplam 2 milyon 309 bin 565 fidanı toprakla buluştururken, 3 milyon 251 bin 293 ağaca da bakım yaptı.



OKUL BAHÇESİ VE YOL KENARLARI



* Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi ile açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin çalışmasıyla toplam 326 ‘adalet ormanı’ oluşturuldu.



* Adalet ormanlarına 21 bin 976 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla Türkiye çapında 634 bin 649 adet fidan dikimi yapıldı. 6 bin 372 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 519 bin 432 ağaca bakım çalışması gerçekleştirildi. Yükümlülerin diktiği ağaçlardan 577 bin 284’ünün yaşadığı bildirildi.



* Adalet ormanları dışında okul bahçesi, yol kenarı, kurum bahçesi gibi alanlarda 5 bin 952 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla ülke çapında 327 bin 842 hektara 113 bin 590 adet fidan dikimi, 2 bin 643 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 32 bin 776 ağaca bakım yapıldı.



İKİ BAKANLIKTAN İŞBİRLİĞİ



* Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, “Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” eylül ayında imzalanmıştı. Protokol kapsamında çalışmalara bu yıl da devam edilecek. Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 2019’da başlatılan “Geleceğe Nefes Kampanyası”na bu yıl da destek sağlayacak.



ADLİYELERDEN AĞAÇ İSTATİSTİĞİ



* Adalet Bakanlığı ağaçlandırma faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtımı amacıyla İstanbul Çağlayan, İstanbul Anadolu, İstanbul Bakırköy, Sakarya, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Erzurum, Trabzon ve Samsun adliyelerinde kurulan bilgilendirme ekranlarıyla ağaçlandırma faaliyetlerine dair görseller ve anlık ağaç dikim, bakım faaliyetlerini paylaşıyor. Bakanlığın resmi internet sitesinde de ağaç diken, bakım yapan yükümlü sayısı, ağaçlandırılan yerler, ağaç sayıları ve yaşayan ağaç sayısı yer alıyor.