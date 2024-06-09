×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ceza yiyen alkollü sürücünün yanıtı şaşkına çevirdi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Alkollü Sürücü#Trafik
Ceza yiyen alkollü sürücünün yanıtı şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 11:20

Bursa'da alkolmetreyi üflememek için direnen otomobil sürücüsü Eyüp Ö. (51), polise zor anlar yaşattı. 1.40 promil alkollü çıkıp, ceza tutanağına imza atan sürücü, "İyi, hayırlı olsun" diyerek polislere tepki gösterdi.

Haberin Devamı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde uygulama yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 16 AVH 134 plakalı otomobili durdurup, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflememek için direnen ve polislerle tartışan Eyüp Ö.'nün, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Promil miktarını öğrenince, "İyi, hayırlı olsun" diyen sürücü, ceza tutanağına imza atarken de "Başbakan böyle imza atmıyor. Herkes bir şeyler satıyor, onları yakalamıyorsunuz, bizi yakalıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Ceza yiyen alkollü sürücünün yanıtı şaşkına çevirdi

'DAHA NİYE KARAKOLA GİDİYORUM'

Haberin Devamı

Daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz olan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceğini öğrenince de "Ehliyetimi aldın, ceza yazdın, daha niye karakola gidiyorum" diyerek direndi. Güçlükle ikna edilerek polis merkezine götürülen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce 6 ay süreyle alınan ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Alkollü Sürücü#Trafik

BAKMADAN GEÇME!