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Gündem
AA/DHA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Ceza yememek için öyle bir yere kaçtı ki... Mahsur kaldı!

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Ceza yememek için öyle bir yere kaçtı ki... Mahsur kaldı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi, polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

İddiaya göre, Maksem Mahallesi'nin Uludağ eteklerindeki Gökdere Deresi mevkisine giden S.Ç (23), serinlemek için bir süre suya girdi.

Ormanlık alanda bulunduğu sırada bölgede uygulama yapan polis ekiplerini gören S.Ç, Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlere uymadığı için güvenlik güçlerine gözükmeden dağa doğru kaçtı.

Ceza yememek için öyle bir yere kaçtı ki... Mahsur kaldı

Yaklaşık 100 metrelik kayalığa tırmanan S.Ç, burada mahsur kalınca durumu cep telefonuyla arkadaşlarına bildirdi.

Bunun üzerine durumdan haberdar olan polis, bölgeye AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerini yönlendirdi.

Ceza yememek için öyle bir yere kaçtı ki... Mahsur kaldı

Kayalıklara tırmanan ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla S.Ç'yi kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan S.Ç. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ceza yememek için öyle bir yere kaçtı ki... Mahsur kaldı

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