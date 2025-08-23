×
Ceza yazan polise saldırdılar... O anlar kamerada

#İzmir#Torbalı#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 19:56

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine saldırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı’nda denetim yaptı. Ekipler, iki aynası olmayan bir motosikleti durdurdu ve sürücüye trafik yönünden idari para cezası uyguladı. Bu sırada polis memurlarına mukavemet gösterip saldıran A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25) etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şüphelilerin polislere saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırması yer aldı.

