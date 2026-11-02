Ceza yazan jandarmadan yol tarif eden polise: Vatandaşlardan CİMER'e teşekkür yağdı

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik teveccühler olmak üzere, kamu hizmetlerine ve kamu çalışanlarının özverisine dair teşekkür başvuruları, CİMER'e iletildi. Başvurular, insanı merkeze alan, vatandaş odaklı yönetim anlayışını somut biçimde gözler önüne serdi.

25 YILLIK HİZMETE TEŞEKKÜR

Mersin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen teşekkür mesajında, 2001 yılında dar gelirli bir demir yolu işçisinin çocuğu olarak üniversiteyi kazandığında yurt bulamayan ve eğitimini büyük zorluklarla tamamlayan bir vatandaş, yıllar sonra kızı için yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Kızının bu yıl Elazığ Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandığını ifade eden vatandaş, "Ben öğretmen, eşim jandarma astsubay olmasına rağmen kızıma yurt çıktı. 20 Eylül 2026 günü kızımı götürüp KYK’ya teslim ettik. Allah’ım sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım, mis gibi bir KYK yurdu. İlgilenen kıymetli Gençlik ve Spor Bakanımızdan da Allah'ım razı olsun. Kızım çok memnun, otel konforunda güvenli bir ortamda olması nedeniyle kafamız çok rahat. Nereden nereye. Eşim ile birlikte ellerinizden öper, uzun ömürler dileriz" dedi.

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POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

Sivas'tan bir vatandaş ise ilk kez geldiği İstanbul'da gideceği yeri bulmakta zorlanıp panikleyince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını, gerekli yönlendirmeleri sağlayan ekiplerin hızla yardıma koştuğunu kaydederek, "112 Acil Çağrı Merkezi’nin yönlendirmesi üzerine kısa süre içerisinde polis ekipleri bulunduğum yere geldi. Durumumu anlayışla karşılayan görevli polis memurları, ekip amirlerinden izin alarak beni gitmek istediğim yere kadar güvenli bir şekilde götürdüler. Özellikle görevli polis memurlarının göstermiş olduğu nezaket, sabır, anlayış ve insani yaklaşım benim için çok kıymetliydi. Bilmediğim ve kalabalık bir şehirde, zor ve stresli bir anda yardım talebime kayıtsız kalmamaları, görev alanlarının dışında olmasına rağmen ellerinden gelen hassasiyeti göstermeleri beni hem rahatlattı hem de çok mutlu etti. Bazen bir vatandaşın zor anında kendisini yalnız hissetmemesi, devletinin ve polisinin yanında olduğunu görmesi her şeyden daha değerlidir. O gün bunu bizzat yaşayarak hissettim" ifadelerini kullandı.

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EMNİYET KEMERİ CEZASI HAYATINI KURTARDI

Isparta'dan bir vatandaş ise kendisine emniyet kemeri takmadığı için ceza yazan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Vatandaş, denetimin hemen ardından yaşadığı kazadan sağ salim kurtulduğunu belirterek, "09 Eylül 2026'da Isparta'dan Dere Bağı yolundan Antalya'ya odun yüklü TIR çekici ile giderken Çoban Pınar Jandarma Kontrol noktasında Bucak Jandarma Trafik ekipleri tarafından durduruldum. Emniyet kemerim takılı olmadığı için bana işlem yaptılar. Emniyet kemerimi takıp kontrol noktasından ayrıldım. Yaklaşık 5 veya 7 kilometre ileride virajda TIR’ın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Virajda araç solunun üzerine yan yattı. Kaza sırasında emniyet kemerim takılıydı. Orada bana ceza yazan ekipler sayesinde şu anda hayattayım. İyi ki beni durdurmuşlar, ceza yazmışlar. Onlar olmasa emniyet kemerim takılı olmayacaktı ve şu anda hayatta olmayacaktım. Emniyet kemeri hayatımı kurtardı, oradaki memur arkadaşlardan Allah razı olsun, bundan sonra ne olursa olsun kemerimi takacağım" dedi.

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ANNESİNİN MEZARINA GİDEN BOZUK YOL DÜZELTİLDİ

Kocaeli'nde, annesinin mezarına giden yolun bozuk olduğunu CİMER'e yazan bir vatandaş, yolun yapıldığını gördükten sonra teşekkürlerini de CİMER başvurusunda şöyle ifade etti:

"Sevgili CİMER, ben seninle annemin mezarına giden yolun olumsuzluğu sebebi ile yazışmıştım. Ve kısa bir süre içerisinde çalışmaların başlayıp çok olumlu yönde işler görünce inanılmaz mutlu oldum. Çünkü ben oraya annemi değil kalbimi gömdüm. Benim için öylesine kıymetli bir işlemdi ki yaptığınız şey, nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin; ne yaparsa çok çok güzel yapıyor. Çok çok teşekkür ederim. Canım CİMER'im seni çok seviyorum; bir tuş kadar yakınımdasın, çok şanslıyım. Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımla."

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YAVRU LEYLEĞİ KURTARDILAR, KAÇAN DANAYI DRONLA BULDULAR

Amasya Çaydibi köyünde uçamayan bir leylek bulunduğuna ve kanadının kırık olabileceğine yönelik başvuruda bulunan bir vatandaş, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ilişkin, "Hızlı bir şekilde gelip leylek ile ilgilendiler. Sadece yavruymuş ve uçmayı öğrenememiş. Onun gibi durumda olan leyleklerin yanına götürdüler. İlgili ve naziktiler, çok teşekkür etmek istedik" ifadeleriyle söz konusu hizmetten memnuniyetini bildirdi.

Bilecik Bozüyük'ten bir başka vatandaş ise kaybolan danasının bulmak için arama çalışmalarına katılan jandarma ekiplerine şu sözlerle teşekkür etti:

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"Arama faaliyetlerinde dron desteği de kullanılmış ve yapılan özverili çalışmalar neticesinde danam bulunmuştur. Devletimizin vatandaşına gösterdiği bu ilgi ve fedakarlık beni son derece gururlandırmıştır. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımıza, emeği geçen tüm personelimize ve her zaman vatandaşının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah devletimize ve güvenlik güçlerimize zeval vermesin."

Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşekkür mesajlarında, çatıya çıkan Şeker Kedi'yi kurtaran, 5 katlı bir binanın çatısında 12 gündür mahsur kalan mahallenin kedisi Prenses'i hızla çatıdan indiren, yaralı bir köpek için gece yarısı teyakkuza geçen itfaiye personellerine yapılan teşekkür başvuruları da yer aldı.

GÖNÜLDEN CİMER'E BÜLTENİ YAYINDA

CİMER'e her yıl iletilen yüz binlerce teşekkür başvurusu arasından özenle derlenen müracaatlar, İletişim Başkanlığı tarafından her ay 'Gönülden CİMER'e: Teşekkür Başvuruları Bülteni' ile kamuoyuyla paylaşılıyor. Cumhurbaşkanına, kamu hizmetlerine, kamu görevlilerine ve CİMER’e yönelik takdir mesajlarını içeren bu bülten, ilgili ayın dikkat çeken başvuru örneklerini vatandaşların dikkatine sunuyor. Ayrıca her ay düzenli olarak yayımlanan bültenin tüm sayıları, 'iletisim.gov.tr' internet adresinde yer alıyor.