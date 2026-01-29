Ceza yaşı 13’e inmeli mi

Haberin Devamı

İsveç hükümetinin bu girişimi Türkiye’de de benzer bir tartışmayı alevlendirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Devrim Güngör, cezai ehliyet yaşının düşürülmesine karşı çıktı. Prof Dr. Güngör, “Erken yaşta ceza tehdidinin artırılmasının caydırıcılık sağladığına ilişkin ampirik veriler son derece sınırlı. Aksine erken ve yoğun cezai müdahalelerin çocuklarda suç kariyerini pekiştirdiğine dair güçlü bulgular var. Ceza hukuku ‘ultima ratio’ yani son çare olmalıdır” dedi.

‘CEZALAR DÜŞÜK DEĞİL’

TBMM’de kurulan ‘Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nun 6 Ocak’taki toplantısında söz alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Zeki Karataş, “Türkiye’de cezalar düşük değil. Alt ve üst sınırlar var, hâkime olayın vahametine göre üst sınırdan ceza verme yetkisi tanınmış. Literatür bize cezaların artırılmasının suçla mücadelede çok etkili olmadığını gösteriyor” dedi.

Haberin Devamı

Çözümün sosyal politikada olduğunu vurgulayan Karataş, çocuk adalet sisteminde önleme, rehabilitasyon ve yeniden toplumsallaştırma boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.