Ceza yaşı 13’e inmeli mi

Güncelleme Tarihi:

Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 07:00

İsveç hükümeti, ülkede çetelere katılarak şiddet suçları işleyen ve caydırıcı yasal sonuçlarla karşılaşmayan çocukların sayısının artması nedeniyle ciddi vakalarda cezai sorumluluk yaşını 15’ten 13’e indirmeyi planlıyor. Yasanın 3 Temmuz 2026’dan itibaren uygulamaya koyulması planlanıyor.

İsveç hükümetinin bu girişimi Türkiye’de de benzer bir tartışmayı alevlendirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Devrim Güngör, cezai ehliyet yaşının düşürülmesine karşı çıktı. Prof Dr. Güngör, “Erken yaşta ceza tehdidinin artırılmasının caydırıcılık sağladığına ilişkin ampirik veriler son derece sınırlı. Aksine erken ve yoğun cezai müdahalelerin çocuklarda suç kariyerini pekiştirdiğine dair güçlü bulgular var. Ceza hukuku ‘ultima ratio’ yani son çare olmalıdır” dedi.

‘CEZALAR DÜŞÜK DEĞİL’

TBMM’de kurulan ‘Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nun 6 Ocak’taki toplantısında söz alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Zeki Karataş, “Türkiye’de cezalar düşük değil. Alt ve üst sınırlar var, hâkime olayın vahametine göre üst sınırdan ceza verme yetkisi tanınmış. Literatür bize cezaların artırılmasının suçla mücadelede çok etkili olmadığını gösteriyor” dedi.

Çözümün sosyal politikada olduğunu vurgulayan Karataş, çocuk adalet sisteminde önleme, rehabilitasyon ve yeniden toplumsallaştırma boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

