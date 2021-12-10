Ceza ve ders: 18 yıla mahkûm edildi

Haberin Devamı

Cemal Albayrak ve Buse Güler bir süre arkadaşlık ettikten sonra ayrıldı. Ancak ayrılığı kabul etmeyen Cemal Albayrak, genç kadını mesaj atarak tehdit etmeye başladı. Buse Güler’in işten çıktığı 21 Mart 2020 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa’da yolunu kesen Cemal Albayrak, hiçbir şey söylemeden 4 el ateş edip kaçtı. Cemal Albayrak bir gün sonra gözaltına alındı ve tutuklandı.

YOĞUN BAKIMDA 18 GÜN

Yoğun bakımda 18 gün kalan Buse Güler ise hayata tutundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Albayrak’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına Cemal Albayrak ile Buse Güler katıldı. Pişman olduğunu belirten sanık Cemal Albayrak, tahliyesini ve beraatını istedi. Buse Güler ise Cemal Albayrak’ın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Cemal Albayrak’ı “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme Başkanı Utku Ercan, kararı açıklamasının ardından, Cemal Albayrak’a “Bu tarz suçlar sadece, belli bir kişiye yönelik değerlendirilmemeli. Sen bir insanın istediğiyle arkadaşlık yapma ve gece bir yere gitme hakkına zarar vermiş oluyorsun. Bunları, içeride olduğun süre boyunca, topluma nasıl bir etkiye sebep olduğunu iyice düşün ve pişmanlığını gözden geçir” dedi.

Haberin Devamı

BUGÜN GÜLECEĞİM

Davanın karara bağlanmasının sonrasında duruşma salonundan “Çok şükür” diyerek çıkan Buse Güler sevinç gözyaşlarını tutarak “Bugün ağlamayacağım, sadece güleceğim” dedi.